10月6日に誕生日を迎えた女優の片岡凜が10日までに自身のSNSを更新し、「22歳になりました」と報告した。 【写真】「私も革」ヴィンテージバッグを手にする片岡凜 これまでもSNSでの独特な表現や発言がバズってきた片岡だが、今回もX「隣の方のビンテージバッグが素敵だけど、私も革製だから年取ってエイジングされていけばカッコよくなるよね？」と自身を“革"に例え、味のある女優になることを誓った。 さ