夏休みもとっくに終わり、近づく受験シーズン。日本最大級の教育Webメディア「こども教材プラス」はこのほど、高校生の保護者140人を対象に「どうすれば勉強に集中できるか？」という課題を場所の視点から調査、結果を公表した。 【調査結果】受験勉強で最も集中できる場所ダントツの１位でした 「最も集中して勉強できる場所」について尋ねたところ、半数以上となる54.3％が「塾の自習室」と回答。「自宅」の20.7％、