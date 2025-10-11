広島は１０日、中村奨成外野手（２６）が７日に広島市内の病院で右足首を手術したと発表した。「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、術式は「遊離体摘出術」。蔦木トレーナーは「入団１年目、２年目に右足首の痛みはあり、今季が始まる前からあったもの。骨折した痕があり、それが遊離体となっていたので、その骨片を取り除きました」と説明した。この日から始まった秋季練習には参加せず、大野練習場でリハビリを行う。今季