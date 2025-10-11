「広島秋季練習」（１０日、マツダスタジアム）実りの秋へ！広島は１０日、マツダスタジアムで秋季練習をスタートさせ、１８人の選手が約５時間にわたって汗を流した。新井貴浩監督（４８）はコーチ陣と選手たちに「量と質」を求めていく方針を示した。練習の質向上への取り組みの一環として、より試合を想定した打撃を徹底していく。今季５位からの巻き返しに向けて、着実にレベルアップしていく。新井監督の主な一問一答は以