長野市の善光寺など市街地で10日夜から11日未明にかけてクマの目撃が相次ぎました。同じ個体とみられ被害は確認されていませんが、市や警察が注意を呼び掛けています。警察や長野市によりますと10日午後10時半すぎ、長野市浅川でクマが目撃されました。その後、11日未明にかけて長野市三輪にある柳町中学校のグラウンドや善光寺など市街地でもクマが目撃されました。善光寺では午前2時すぎ市の職員が仲見世通りから境内に向かって