「広島秋季練習」（１０日、マツダスタジアム）広島の末包昇大外野手（２９）が１０日、マツダスタジアムで始まった秋季練習に参加。新井監督が８日のオーナー報告時に言及した「エースと４番」の育成について反応し、悔しさをにじませつつ、４番定着への強いこだわりを見せた。今季はチーム最多となる６３試合で４番起用された。シーズン序盤は勝負強い打撃が光るも、後半戦は失速気味で最終的に１２３試合に出場して打率・