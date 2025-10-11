ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ポートスーダン線を9月17日に開設した。当初は水・金曜の週2往復で、9月29日からは月曜を追加した週3往復を運航する。運航期間は2026年3月31日までを予定している。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が4時間5分、ポートスーダン発が4時間。ポートスーダンは、スーダン最大の港湾都市。石油や農産物、天然資源の輸出拠点であるほか、伝統的な市場や歴