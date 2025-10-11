キリンチャレンジカップ 日本 2 (1-1）2 パラグアイ19:24キックオフ パナソニックスタジアム吹田 入場者数34,169人試合データリンクはこちら試合後、パラグアイのグスタボ・アルファロ監督は日本代表に対する戦術的な話を詳細に述べた。前半は日本の右サイドのローテーションに苦しんだこと、後半はポジション取りを変えて相手を引き寄せ10メートル前進できたこと、日本の攻撃は中央からということ、日本のボランチ2人の動きが同じ