キリンチャレンジカップ 日本 2 (1-1）2 パラグアイ19:24キックオフ パナソニックスタジアム吹田 入場者数34,169人試合データリンクはこちら先発出場した伊東純也。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。