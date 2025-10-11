なぜコメの値段は下がらないのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「JAは農業協同組合という本来の姿から離れ、金融事業をメインとする組織になっている。このままJAが変わらなければ、コメ価格はずっと高いままだ」という――。JAバンクカスミ岩瀬店ATM（写真＝つくつくば／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■農協改革のアメリカ陰謀説コメの値段が高騰し、JA農協に対する批判が高まっている。コメの供給（生