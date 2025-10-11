巨人の阿部慎之助監督が10日、本日開幕する『2025 JERA クライマックスシリーズ セ』のファーストステージの前日会見に臨み、下剋上への意気込みを語った。「今年は3位からということで、怖いものはないと思ってます」と真剣な表情で第一声。「とにかく現有戦力で、そして完全アウェイのこの横浜スタジアムで思いっきりぶつかって、全国の野球ファンの皆様に夢と感動、そしてワクワクさせる試合をできたらなと思っております。ど