今週のトレセンは火曜日が全休日で、水曜日に追い切りをする厩舎は少なくなりました。近年は「追い切り後に装蹄する」という習慣が定着しているため、通常であれば水曜日から厩舎を忙しく廻っているところですが、今回は1日ずれて木曜日から出走予定馬の装蹄に入りました。変則日程はただでさえ気忙しいのですが、加えて今週は3日間競馬。出走頭数も多くなっていますから、開業装蹄師のみならず開業獣医師も遅くまで頑張ってい