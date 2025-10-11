『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）でエルファバ役を演じたシンシア・エリヴォが、長編ミュージカルアニメーション映画『バッド・フェアリーズ（原題）』に主演することがわかった。米など複数メディアが報じている。 米ワーナー・ブラザーズは、公式SNSアカウントにて「Bad Fairies 2027年5月21日」のキャプションとともに、本作の台本とみられる写真を投稿。表紙には「シンシア・エリヴ