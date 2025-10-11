“木梨憲武”と聞くと、多くの人が「お笑い芸人」「とんねるず」を思い浮かべるだろうが、2014年から2016年にかけて全国8会場を巡回し話題を呼んだ「木梨憲武展×20years」を契機に、彼の「アーティスト」としての側面が脚光を浴びている。絵画だけではなく、ドローイング、映像、オブジェなど自由な発想による作品200点を展示する本展では、滋賀県甲賀市の障害者福祉施設「やまなみ工房」のアーティストとコラボレーションを試