ミャンマーを拠点とした特殊詐欺事件で10月10日、「かけ子」の男子高校生ら3人を海外に送った「リクルーター」とされる男の初公判が開かれ、検察側は懲役5年を求刑しました。住所不定・無職の丸杉龍実(32)被告は、2024年10月から12月にかけて、名古屋市の男子高校生(当時16)を「海外で稼げる仕事がある」などと誘って出国させ、詐欺グループに「かけ子」として紹介するなどした罪に問われています