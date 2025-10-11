年金生活を送る祖父母にとって、可愛い孫の存在は大きな喜びである一方で、物価高騰が続く今、その出費が重くのしかかる現実があります。老後の家計を脅かす孫費用の実態とは？年金月12万円の生活を圧迫する「公平な孫への出費」「生活は厳しいですよ、本当に」東京都内で1人暮らしをする清水和子さん（70歳・仮名）。夫を早くに亡くし、現在は月々12万円ほどの年金で生活を維持しています。生活費を切り詰める日々ですが、和子さ