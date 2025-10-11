阪神の及川雅貴投手（２４）が今季大きな飛躍を遂げた。両リーグトップの６６試合に登板し、４６ホールドで防御率０・８７。ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールドも記録した。ここまでの成績を残せたのは、なぜなのか。今回ピックアップしたのは独特なフォームだ。一般的にサウスポーは右打者の内角を突くクロスファイヤーを生かすため、プレートの一塁側を踏むことが多い。及川は三塁側で左足のつま先だけをつけるスタイル。この