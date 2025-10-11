毎年完売するジョージスチュアートティの「紅茶のアドベントカレンダー」に、今年は新色ホワイトが仲間入り。明るく上品なデザインで、お部屋を華やかに演出してくれます。紅茶ビギナーにも飲みやすいフレーバーを厳選し、12月1日から24日間、日替わりで香り豊かなティータイムを楽しめる内容に。プレゼントや自分へのご褒美にもぴったりのギフトアイテムです♡ アドベントカレン