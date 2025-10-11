“なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を紹介します！ おろそかにしがちな基本グリップの握り方を直そう！ グリップも先人たちの研究成果の賜物。ハリー・ヴァードンが生み出したオーバーラッピングは教本にも載り、現在のスタン