私（ヒカル）は、夫のリョウタと3歳になる一人娘のユウナとの3人家族。義実家はわが家から車で1時間ほどの場所にあります。数年前に義母が他界してから、義兄一家が義父と同居。義実家に遊びに行くと、夕食は必ず義父が高級焼肉などに連れて行ってくれるので、私たちは月に1〜2回は遊びに行っていたのでした。しかし私にはひとつ気になることがあるのです。それは義姉が出してくる昼食。茹でた麺類と、ジャガイモ、サツマイモ、カ