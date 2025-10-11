＜SkyレディスABC杯最終日◇10日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞首位と6打差の18位からV争いに飛び込んで来た。最終組の8組前でティオフした高野あかりが、この日のベストスコアとなる「68」で回り、2位に入った。最終18番パー5で3メートルのバーディパットを決めた29歳は気合のガッツポーズ。トータル3アンダーの単独首位でホールアウトし、後続の結果を待った。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ