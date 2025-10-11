＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞3試合連続で予選落ちが続くルーキーの都玲華が、3アンダー・28位タイでの滑り出しに安堵の表情を浮かべた。【写真】これぞホンダ！ かっこいい真っ赤なスポーツカーが優勝副賞ですグリーン上でその手に握られているのは、新たなパターだ。今週からテーラーメイドの『スパイダー ツアーX トラスパター』を使用している。人気シリーズ