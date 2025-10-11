＜スタンレーレディスホンダ初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞これも渋野効果？ルーキーの吉田鈴が8バーディ・2ボギーの「66」をマーク。首位と1打差の6アンダー・6位タイと絶好のスタートを切った。2日前の練習ラウンドでは渋野日向子と同組で調整。「本当に上手です。私が求めている脚の使い方をしていて参考になりました」といいイメージをもらって、初日に臨んでいた。【写真】開幕前の練