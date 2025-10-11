フランスのマクロン大統領は、4日前に首相を辞任したルコルニュ氏を再び首相に任命したと発表しました。反発する野党側を納得させる予算案を提示できるかが焦点となっています。フランス大統領府は10日、マクロン大統領が、4日前に辞任したルコルニュ氏を再び首相に任命したと発表しました。ルコルニュ氏は先月9日に首相に就任し、来年度予算案をめぐって野党側と協議したものの、「各党が政策を押し付けあっている」として今月6日