アメリカ南部テネシー州の軍事用の爆薬製造工場で爆発があり、複数人の死亡が確認されています。さらに、19人の安否が不明です。テネシー州マキューアンで10日午前8時前、軍事用の爆薬を製造する工場で爆発がありました。この爆発により建物が吹き飛び、跡形もなく破壊されました。現地当局によりますと、当時工場内にいた複数の人が死亡し、4〜5人が病院に搬送されました。また、19人の安否が確認できておらず、爆発の規模から死