ボーネルンドが設計・プロデュースした室内あそび場「プレイルーム」が10月13日(月・祝)、群馬県藤岡市の複合施設ふじまるにオープンする。複合施設ふじまるの室内あそび場「プレイルーム」同社ではこれまで、自治体と協働して全国に70カ所以上のあそび場の開発に携わってきた。今回も、群馬県藤岡市内の旧公立藤岡総合病院跡地に、藤岡市が10月13日に開館する「複合施設ふじまる」内プレイルームの設計・プロデュースを行った。プ