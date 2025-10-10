【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『らんま1/2』第2期EDテーマに起用されている、にしなの新曲「パンダガール」が配信リリース。リリースに合わせ、ミュージックビデオも公開された。「パンダガール」は楽曲リリースに先行してアニメのノンクレジットエンディング映像が公開されており、フルサイズ版の楽曲にも期待が集まっていたが、デジタルシングルとしてリリースされた。楽曲リリースに合わせ、ミュージックビデ