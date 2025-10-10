【その他の画像・動画等を元記事で観る】桃井はるこが10月14日にリリースするシングルの表題曲「NewGame＋」のMusic Videoが公開された。Music Videoには「アフィリア・サーガ・イースト」「アフィリア・サーガ」のロゼ・ガーデンフェアリー、ユカフィン・ドールや「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜、勝野里奈も出演する。また、10月12日、10月13日、10月14日、10月18日開催のリリースイベントについて、詳細が解禁となった。ま