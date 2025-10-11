俳優・土屋太鳳さんの姉で、「2019ミス・ジャパン」グランプリの経歴を持つ土屋炎伽（ほのか）さん（33）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新。チアリーダーの衣装姿を披露した。「いつも本当にありがとうございます...！」土屋さんは、社会人アメリカンフットボールリーグ「Xリーグ」に所属する「ブルーサンダース」（千葉県市川市）のチアリーダーとして活躍している。インスタグラムで土屋さんは「今シーズンもいよい