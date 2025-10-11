来週の主な予定パウエルFRB議長が金融政策について講演タカ派の田村日銀委員豪雇用統計IMF世界経済見通し ・パウエルFRB議長全米企業エコノミスト協会で経済見通しおよび金融政策について講演 ・日銀「タカ派」田村委員の講演、9月会合では0.75%への利上げを提案した ・内田日銀副総裁の講演、短観について「全体として良好な水準」と発言 ・豪中銀議事録と雇用統計中銀総裁「豪州の経済状況はかなり良好な状態