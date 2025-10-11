タレントの川口葵（26）が11日までに自身のインスタグラムを更新。夫でK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）との2ショットを披露した。「今日は世川家で撮影」と書き出した川口。「ソルエトはスタッフの皆さんに可愛がってもらってご機嫌でした」と添えて、武尊と愛犬との仲睦まじいショットを掲載した。ファンからは「素敵な写真」「最高の2人」「可愛い」「最高にお似合いです」「飼い主に似てる」「幸せオーラ凄い」