２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。◇◇１番の近本選手が日本シリーズ進出へのカギを握るとみています。特にＣＳファイナルＳ初戦の初回、第１打席。そこでパーンっとヒットを打てれば、チームとして流