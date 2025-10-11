２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。◇◇今季の阪神は２位以下に大差をつける独走でリーグ制覇を果たした。ＤｅＮＡ、巨人と比べても戦力は頭一つ抜けている。ＣＳファイナルＳで初戦を取れば、一気に突