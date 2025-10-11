２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。◇◇短期決戦とはいえ、普段通りの野球を貫けば間違いなく阪神が勝ち抜けるだろう。ただ、相手も好投手を投入してくるだけに打ち勝つことは難しいかもしれない。それ