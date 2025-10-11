２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。◇◇中野がシーズン中と同様につなぐことができるか、塁をにぎわすことができるか否かで、チームの得点力は大きく変わってくるとみています。日本一になった２年前