ダラムサラインド北部ヒマチャルプラデシュ州にある町。中国チベット自治区からの亡命者が多い同町マクロードガンジ地区は標高約2千メートルの高地にある。1959年のチベット動乱でインドに亡命したチベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世（90）が、60年に亡命政府を置いた。町では小豆色のけさを着た僧侶の姿が見られ、寺院近くには回すとお経を唱えたことになる「マニ車」が並んでいる。（ダラムサラ共同）