がん治療の後に起こることが多いとされている「リンパ浮腫」。浮腫というと、足がむくむといった症状が頭に浮かびますが、具体的にどのような症状が起こるのでしょうか。今回は、初期症状にフォーカスをあて「ソウクリニック四条烏丸」の荘子先生に解説していただきました。 監修医師：荘子 万理（ソウクリニック四条烏丸） 帝京大学卒業。日本乳癌学会 乳腺専門医、日本外科学会 外科専門医、女性診療プラクティショ