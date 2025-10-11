週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、我が家では当たり前！だけど他の家では考えられないユニークなルールを119人に大調査！《出演》坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）《坂巻有紗のマイハウスルール》・食べたアボカドの種は捨てない！絶対に育てるルール《街の皆さんのマイハウスルール》・厳格！家族格付けルール・家族で真剣勝負！外食支払いジャンケンルール・朝の任務！？お見送