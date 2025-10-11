村上宗隆や岡本和真が不動の4番を任されているためか、日本では「最強打者＝4番」という常識が根強い。しかし、メジャーでは、最強打者を2番に据えるのが主流となっている。実は、小技の2番バッターとして活躍した宮本慎也も、「4番最強説」を否定しているのだ。宮本がデータをもとに導き出した、新しい打順理論とは？※本稿は、宮本慎也『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したも