突然、顔の片側が動かしにくくなる「顔面神経麻痺」。まばたきができない、口元がゆがむなどの症状が表れて、日常生活に大きな影響を与えることもあります。そこで、顔面神経麻痺の原因や症状、後遺症の可能性、そして早期治療の重要性について、「中尾形成外科」の中尾先生に解説していただきました。 監修医師：中尾 崇（中尾形成外科） 大阪医科薬科大学医学部卒業。その後、日本大学医学部附属板橋病院、鹿児島市立病院