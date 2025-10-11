今年の年金制度改正により、iDeCo（個人型確定拠出年金）の制度が拡充される。老後の資産形成において効果的に活用できるiDeCoだが、残念ながらNISAほど注目度が高まっていないのが実情だ。しかし、「活用しないのは損」と言い切れるほど、お得な“節税メリット”がある。実際、どのくらい節税できるのか。その効果がひと目でわかる早見表で、チェックしてみよう。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役