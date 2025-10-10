Image: Shutterstock 来年リリースが噂される折りたたみiPhone。折りたたみディスプレイのシワはいっさい許さない覚悟で作っていると言われています。SmasungやGoogleから遅れはとるものの、Appleがリリースすれば折りたたみもいよいよメインストリームになるという期待もあります。とりあえず、ずっと「折りたたみiPhone」と呼んでいますが、正式名称はどうなるのでしょう。海外では「iPhon