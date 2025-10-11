― ダウは878ドル安と5日続落、トランプ大統領が対中関税の大幅引き上げ示唆、米中対立激化を警戒 ― ＮＹダウ 45479.60 ( -878.82 ) Ｓ＆Ｐ500 6552.51 ( -182.60 ) ＮＡＳＤＡＱ 22204.43 ( -820.20 ) 米10年債利回り4.032 ( -0.108 ) ＮＹ(WTI)原油 58.90 ( -2.61 ) ＮＹ金 4000.4 ( +27.8 ) ＶＩＸ指数21.66 ( +5.23 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45965