11日からクライマックスシリーズが開幕。パのファーストSでは2位の日本ハムと3位のオリックスがエスコンフィールドで激突する。日本ハムの先発・伊藤は、昨年ファイナルSのソフトバンク第1戦以来2度目のCS登板となるが、前回は先発5回2/3で4点を失い敗戦投手になった。一方、オリックスの先発はCS初登板の山下となっており、両右腕ともに勝てばCS初勝利になる。なお、パのプレーオフ（04〜06年）とセ、パCSのファーストS初戦