日本料理店「ルンタレストラン」で取材に応じる山崎直子さん＝7月、インド・ダラムサラ（共同）チベット亡命政府が拠点を置くインド北部ダラムサラ。チベット難民が多く住む山中に、開店から26年になる日本料理店がある。以前は中国を脱出した元政治犯を従業員として雇っていたが、次第に減り最近では中国へ戻る人も出てきた。店に集まり散じる人たちは「亡命者の町」の移り変わりを映し出している。（共同通信ニューデリー支局