Nothingは、同社のスマートフォン向けに通話録音機能の提供を開始しました。対象は一部の国とモデルに限定されており、AI支援アプリ「Essential Space」を通じて利用できます。 ↑物理ボタンを押せば通話録音スタート。 ユーザーは通話中に本体側面の「Essential Key」を長押しするか、通知トレイに表示される録音ボタンをタップすることで録音を開始できます。 Call Recording rolls out on Essential Space today!