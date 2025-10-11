2¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÇÔÀïÇ»¸ü¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢ÇÔ¤ÏÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡£¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤òÌ£¤ï¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢8¤«·î¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ³Î¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOT