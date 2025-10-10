岐阜県のカスタムメーカー・クラフトプラスを展開する有限会社ビーンズは、トヨタ「TOWNACE」をベースとした人気のコンプリートカー「Daily Lifeモデル」に、新たに“オリーブグリーン”仕様を追加した。 同モデルは、アウトドアと日常をつなぐ機能性と、木の温もりが感じられるサステナブルな内装が特徴で、車中泊や家族のお出かけにも対応する万能な1台だ。外装にはクラシカル