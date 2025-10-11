▼山梨県（甲府地方気象台・１１日５時）【中・西部】くもり時々雨【東部・富士五湖】くもり時々雨▼長野県（長野地方気象台・１１日５時）【北部】くもり時々雨【中部】くもり時々雨【南部】くもり時々雨▼新潟県（新潟地方気象台・１１日５時）【下越】くもり後雨【中越】雨時々止む【上越】雨時々止む【佐渡】くもり後雨▼富山県（富山地方気象台・１１日５時）【東部】雨時々止む【西部】雨時々止む▼石川県（金沢地方気象台・