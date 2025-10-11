お笑い芸人のAMEMIYAさんが、歌で特殊詐欺に注意を呼びかけました。AMEMIYAさん：詐欺被害をゼロにしましょう。イベントでは、AMEMIYAさんが特殊詐欺に注意を呼びかける歌を披露しました。東京都内の特殊詐欺の被害額は、2025年、約189億円に上り、このうち警察官を装った詐欺の被害が7割を占めています。